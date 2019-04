Copernicus, nel 2018 l'estate più calda di sempre in Europa

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il 2018 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati in Europa, tutte le stagioni hanno avuto temperature sopra la media stagionale, con un'estate che è stata la più calda mai rilevata, con 1,2 gradi centigradi sopra la media. Dalla fine della primavera fino all'autunno, l'Europa settentrionale e centrale in particolare ha registrato le temperature più alte dal 1950 e un lungo periodo di siccità.



Sono alcuni risultati dell'analisi annuale sullo Stato del Clima Europeo resi noti dal Copernicus Climate Change Service (C3S), insieme al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per conto dell'Unione Europea. Copernicus è il programma principale di osservazione della Terra lanciato dall'Unione europea. Il trend del riscaldamento climatico, viene spiegato in una nota, ha avuto un impatto significativo sui ghiacciai alpini, "con le Alpi europee che hanno subito le maggiori perdite di massa, mentre le temperature superficiali dei laghi europei sono state le più alte dal 1995. (ANSA).





