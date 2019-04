Sulle Alpi molti ghiacciai destinati a fondere entro il 2100

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Sulle Alpi, così come in molte altre parti del mondo, la maggior parte dei ghiacciai fonderanno del tutto entro il 2100: queste icone dei cambiamenti climatici, infatti, contribuiscono già in maniera importante all'innalzamento del livello dei mari e in misura maggiore del previsto: dal 1961 al 2016 i ghiacciai hanno contribuito all'innalzamento del mare con circa 27 millimetri, per un totale di 9 milioni di miliardi. E' quanto emerge dalla ricerca guidata dall'Università di Zurigo e pubblicato sulla rivista Nature, che ha eseguito nuovi calcoli sulla base deii dati raccolti dai satelliti costellazione Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commission Europea. (ANSA).





