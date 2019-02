Clima: Onu, perdere sfida cambiamento un disastro per Africa

(ANSA) - Perdere la sfida del cambiamento climatico "potrebbe essere un disastro per l'Africa". Lo ha detto il numero uno dell'Onu, Antonio Guterres, parlando a margine di un summit sul Continente e chiedendo un maggiore impegno da parte della politica sul fronte dei finanziamenti ai Paesi in questione.



Secondo Guterres, sarò proprio l'Africa a pagare "un prezzo più alto" su fronte del clima, visto che lì le temperature sono destinate a salire maggiormente, mentre il Continente "non contribuisce molto" al riscaldamento globale.(ANSA).