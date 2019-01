Nasce a Roma Centro per clima e sviluppo sostenibile Africa

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Verrà inaugurato lunedì 28 gennaio prossimo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, l'amministratore di Undp (United Nations Development Programme) Achim Steiner e il direttore generale della Fao Graziano Da Silva, il Centro per il clima e lo sviluppo sostenibile dell'Africa.



Il Centro affonda le sue radici in una proposta presentata dal governo italiano al G7 dei ministri dell'Ambiente del 2017.



È stato istituito con un'intesa da ministero dell'Ambiente, Fao e Undp per facilitare lo scambio di informazioni tra i Paesi G7 sulle iniziative in Africa, per aumentare efficacia, sinergie e complementarità dell'azione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi e dall'Agenda 2030.



L'Italia, con l'apertura di questo Centro, vuole continuare a giocare un ruolo di primo piano nella lotta ai cambiamenti climatici, per la sicurezza alimentare e la crescita economica del continente africano, contrastando così le sorgenti di instabilità che alimentano il fenomeno migratorio della popolazione.



All'evento interverranno il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale della Santa Sede, membri e rappresentanti dei governi africani con cui il Ministero dell'Ambiente ha in essere, o in via di definizione, accordi di collaborazione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e di protezione ambientale. (ANSA).





