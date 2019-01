Maltempo: in arrivo gelo artico, neve al Sud e al Centro

Arriva un'ondata di gelo artico sull'Italia: è l'effetto di un intenso flusso di correnti provenienti dal Nord Europa che sta interessando la penisola. Porta con sè venti forti e nevicate soprattutto al centro-sud, che imbiancheranno anche le coste, e il drastico calo delle temperature su tutto il territorio. Intanto ci si prepara a fronteggiare l'emergenza: in Puglia i sindaci di Bari, Taranto e Brindisi hanno predisposto piani di intervento per i senzatetto. Due di loro sono morti a Roma (un polacco, riverso senza vita su una panchina) e a Milano (un romeno trovato nei pressi dell'ospedale Fatebenefratelli, dove era ricoverato e dimesso il giorno prima).

I primi fenomeni stanno investendo la Campania, con un brusco abbassamento della colonnina di mercurio nel beneventano, dove sono già imbiancati il Fortore e alcuni comuni del Sannio come Castelvetere in Valfortore e San Bartolomeo in Galdo. E dovrebbero estendersi a breve alle Marche con neve prevista fino al livello del mare. Ma dalle prime ore di mercoledì 3 gennaio saranno diverse le regione coinvolte: a cominciare dalla Sicilia settentrionale e Calabria meridionale, dove - secondo il nuovo avviso di condizioni meteo avverse emesso dalla Protezione civile - sono attese nevicate fino al livello del mare, con cumuli abbondanti in montagna e in collina.

Sempre mercoledì 3 gennaio allerta gialla su Abruzzo, su gran parte del Molise ( dove già oggi per la pioggia e il forte vento sono stati sospesi i collegamenti con le isole Tremiti) e sui versanti ionici e tirrenici della Sicilia, comprese le isole Eolie. La neve dovrebbe imbiancare anche la Puglia (dove è attesa anche sulle pianure del Salento) e la Lucania; e ancora le coste della Romagna. E probabilmente diverse città: come Rimini, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo, Pescara, l'Aquila, Chieti, Vasto, Campobasso, Termoli, ed entro venerdì anche Foggia, Bari, Lecce, Brindisi, secondo 3bmeteo, che ipotizza anche nevicate su Avellino, Benevento, Potenza, Matera, Salerno, Caserta e Napoli ed anche sulle zone terremotate del Centro.