GB si candida per Cop26 del 2020, in gara con l'Italia

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - L'Italia dovrà vedersela con la Gran Bretagna per ospitare la conferenza Onu sul clima del 2020, la Cop26. Anche Londra ha presentato ieri la sua candidatura per diventare sede dell'evento fra due anni, come riferisce la stampa britannica.



Le proposte di Italia e Gran Bretagna sono state consegnate ieri alla Convenzione dell'Onu per il cambiamento climatico (Unfcc), che organizza le Cop. A portare le candidature a Katowice, in Polonia, dove in questi giorni si tiene la Cop24, sono stati i ministri dell'Ambiente dei due paesi, Sergio Costa e Claire Perry.



Costa non ha voluto al momento indicare quale città italiana potrebbe ospitare l'evento. "Vediamo se otteniamo la Conferenza, poi decideremo dove tenerla", ha detto stamani il ministro a margine di una conferenza stampa a Roma. (ANSA).