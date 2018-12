Sindaco Londra,governo inglese traccheggia su climate change

La città di Londra si sta dando da fare per affrontare il cambiamento climatico, ma è necessario l'intervento del governo nazionale che, invece di affrontare il problema, "traccheggia". L'esortazione all'esecutivo di Theresa May è arrivata dal sindaco di Londra Sadiq Khan, che ha sottolineato la situazione d'emergenza legata al clima.



"Siamo nel bel mezzo di un'emergenza climatica che rappresenta una minaccia per la nostra salute, il nostro pianeta, il futuro dei nostri figli e nipoti", ha dichiarato Khan al Guardian, spiegando che la città sta attuando misure per proteggere le persone dalle inondazioni, dagli incendi e dai disordini politici causati dal riscaldamento globale.



"Il municipio sta facendo tutto il possibile per mitigare il rischio a Londra, ma la dura realtà - ha sottolineato il sindaco - è che abbiamo bisogno di urgenti azioni e investimenti da parte del governo".