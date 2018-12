Kyoto Club, il governo sul clima finora non ha fatto granché

"Sul clima fino ad ora da parte del governo non abbiamo visto granché. Il Decreto Rinnovabili è la fotocopia di quello che aveva fatto Calenda. Sulle fonti di energia rinnovabili c'è stato un arretramento rispetto agli obiettivi europei, 30% al 2030 invece del 32% della Ue. Sulla mobilità elettrica si dice 'non si può fare perché la Fiat è indietro', quando per anni abbiamo parlato male delle politiche ispirate dalla Fiat". Lo ha detto mercoledì a Roma il direttore scientifico della ong sul clima Kyoto Club, Gianni Silvestrini, a un convegno sull'attuazione dell'Accordo di Parigi.



"Manca una strategia industriale nelle politiche governative - ha concluso Silvestrini -. Non parliamo di politica ambientale, ma di una vera politica industriale per la decarbonizzazione".