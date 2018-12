Cop24: Solidarnosc, manca consenso su cause cambio clima

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il sindacato polacco Solidarnosc ha diffuso una comunicato congiunto con il think tank conservatore statunitense Heartland Institute in cui esprime "scetticismo sulle affermazioni del Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Ipcc), secondo il quale il mondo si trova sull'orlo di una catastrofe climatica. Solidarnosc e l'Heartland Institute sottolineano insieme che non c'è un consenso scientifico sulle cause principali e le conseguenze del cambiamento climatico".



"La sezione della Slesia e il segretariato per le miniere e l'energia di Solidarnosc si sono incontrate con l'Heartland Institute durante la Cop24 di Katowice, in Polonia, e hanno convenuto di cominciare a lavorare insieme più strettamente per portare avanti politiche solide e basate sulla scienza".



Katowice si trova in Slesia, regione carbonifera della Polonia.



Il paese produce l'80% della sua energia dal carbone.



Sindacato polacco e think tank americano "credono nella restaurazione del metodo scientifico e nell'abbandono del dogma ideologico alle Nazioni Unite. Questo significa un salutare scetticismo sull'interpretazione dei dati e sulle conclusioni politiche e la fine della guerra alla scienza e agli scienziati da parte di forze potenti sostenute dagli stati".



Solidarnosc e Heartland Institute "credono che i leader globali debbano focalizzare i loro sforzi sulla disponibilità e sicurezza dell'energia, che elevano gli standard di vita nel mondo. Gli impatti negativi del caro-energia sulla salute e sul benessere umani sono manifesti e devastanti. L'energia sicura è assolutamente necessaria per sollevare i popoli dalla povertà e garantire un futuro migliore per la popolazione mondiale".



(ANSA).





