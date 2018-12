Iea, emissioni CO2 paesi avanzati cresceranno nel 2018

Le economie più avanzate del mondo vedranno quest'anno un aumento dello 0,5% delle loro emissioni del gas serra anidride carbonica (CO2), dopo cinque anni di calo. Lo scrive sul suo sito l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), organismo dell'Ocse.



"In base agli ultimi dato energetici disponibili - scrive la Iea - le emissioni di CO2 dal settore energetico in Nord America, Unione europea e altre economie avanzate dell'Asia orientale crescono, mentre un consumo maggiore di petrolio e gas supera il calo del consumo di carbone. Di conseguenza, l'Iea si aspetta che le emissioni di CO2 in queste economie cresceranno di circa lo 0,5% nel 2018".



Le emissioni di anidride carbonica dal settore energetico nei paesi avanzati erano calate del 3% negli ultimi cinque anni, quasi 400 milioni di tonnellate in meno. Le cause erano state il rapido declino del consumo di carbone, la crescita delle rinnovabili, la maggiore efficienza energetica.



L'Iea prevede che quest'anno le emissioni crescano anche nei paesi emergenti. I dati definitivi saranno diffusi a marzo, ma, scrive l'agenzia, "tutti gli indicatori vanno verso una crescita globale delle emissioni, spinta da un consumo di energia in aumento e una economia mondiale che si espande del 3,7%".



La produzione mondiale di anidride carbonica nel 2017 era aumentata dell'1,6%, dopo tre anni di calo dal 2014 al 2016. Per il 2018 la Iea si aspetta "una crescita delle emissioni globali di CO2". Secondo l'agenzia, per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima le emissioni dovrebbero invece scendere dell'1% ogni anno da qui al 2025.

Oms, con obiettivi Parigi salve un milione di persone l'anno. Raggiungere gli obiettivi di Parigi per la riduzione delle emissioni inquinanti farebbe risparmiare un milione di vite l'anno, ed economicamente renderebbe almeno il doppio di quanto speso. Lo afferma un rapporto pubblicato oggi dall'Oms e presentato alla conferenza Cop24 in corso in Polonia. L'esposizione all'inquinamento dell'aria, sottolinea il documento, causa 7 milioni di morti l'anno nel mondo, e costa 5,11 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari per i danni connessi alla perdita della salute. Nei 15 paesi che hanno le maggiori emissioni gli impatti sulla salute costano più del 4% del Pil, mentre per riuscire a raggiungere gli obiettivi enunciati a Parigi servirebbe l'1% del Pil mondiale. "L'accordo di Parigi è potenzialmente il più grande accordo sulla salute di questo secolo - afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms -. Ci sono prove evidenti che i cambiamenti climatici stanno già avendo un impatto molto serio sulla vita umana. Minacciano gli elementi di base di cui abbiamo bisogno per una buona salute, l'aria pulita, l'acqua potabile, il cibo e la casa, e metteranno a rischio decenni di progressi nella salute globale. Non possiamo ritardare ulteriormente la nostra azione".

Ingv, 163 coste Mediterraneo a rischio inondazioni. Una superficie costiera di circa 5,5 milioni di campi di calcio relativa a 163 aree del Mediterraneo, tra cui alcuni siti Unesco, è a rischio per l'aumento del livello dei mari indotto dai mutamenti climatici. Sono le conclusioni del progetto SaveMedCoasts, illustrate nella conferenza finale 'Scenari di aumento del livello marino lungo le coste del Mediterraneo', che si è svolta a Roma all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "Si tratta di pianure costiere, come l'area della laguna di Venezia, le Cinque Terre, le spiagge di Lipari, siti Unesco, che entro fine secolo potrebbero sparire o subire pesanti inondazioni", ha spiegato all'ANSA il responsabile del progetto Marco Anzidei, dell'Ingv. Finanziato dalla Direzione generale per la Protezione civile e gli aiuti umanitari dell'Unione Europea per il biennio 2017-2018, il progetto nasce dall'esigenza di preparare le popolazioni che vivono nelle aree costiere a fronteggiare possibili rischi legati all'innalzamento del livello dei mari. Per Anzidei, "è un progetto inedito per l'Italia.

Padiglione polacco espone carbone e imbarazza Cop24. Gioielli e cosmetici in mostra, prodotti grazie al carbone: il padiglione polacco della conferenza del'Onu sul clima Cop24, in corso a Katowice, sta provocando non poco imbarazzo al summit in Polonia. Lo scrivono i media locali, dando voce anche agli esperti presenti al vertice. "Come mai la città di Katowice sta facendo l'apologia al carbone? Non me lo sarei mai aspettato durante la Cop24", ha scritto un analista, pubblicando la foto dei bricchetti di carbone e delle confezioni di sapone (si chiama Sadza, e significa "fuliggine") in mostra. I media ricordano che la Conferenza, per volontà degli organizzatori polacchi, ha scelto fra gli sponsor dell'evento la società Jastrzebska Spolka weglowa Jsw, colosso del carbone con sede a Jastrzebie, nell'Alta Slesia, che nell'anno in corso ha in programma la produzione di 15,4 milioni di tonnellate di carbone. "Vogliamo rinforzare in questa occasione internazionale l'immagine della nostra società, impegnata nella produzione di una materia necessaria per l'industria moderna e di bassa emissione", ha scritto Jsw sul proprio sito. Ieri in occasione della Festa di Santa Barbara, parlando ai miniatori, il presidente polacco Andrzej Duda ha confermato che il suo Paese non ha intenzione di rinunciare all'uso di carbone.