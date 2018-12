Shell, incentivi a manager legati a tagli della CO2

Accelerazione 'verde' della Shell contro i cambiamenti climatici: la multinazionale ha annunciato che definirà target più stringenti per ridurre le emissioni di anidride carbonica, legando ad essi i piani di incentivi a lungo termine dei suoi dirigenti. Una svolta, scrive il Financial Times, dettata dalla forte pressione degli azionisti, come Church of England e Norda group, secondo cui l'annuncio lo scorso anno dell'ambizione di dimezzare le emissioni di anidride entro il 2050 non e' sufficiente. La mossa arriva in coincidenza con l'inizio della Conferenza mondiale dell'Onu sul clima Cop24, in Polonia.