Clima: cardinale Parolin, è questione morale ed etica

(ANSA) - VARSAVIA, 3 DIC - "I cambiamenti climatici sono anche una questione morale e non solo tecnica": lo ha detto oggi a Katowice il cardinale Segretario di stato del Vaticano, Pietro Parolin, inviato del papa Francesco alla conferenza COP24. Per la Sede Apostolica il programma della lotta contro il suriscaldamento globale deve avere "fondamenta etiche" e realizzare tre scopi: ribadire e rispettare la dignità umana, diminuire ed eliminare la povertà e attenuare i cambiamenti climatici in modo responsabile. "Per far sì che i problemi del clima diventino etici - secondo Parolin - è necessario che oltre gli Stati "anche altri attori offrano un loro impatto". "Non abbiamo alternative; dobbiamo impegnarci per poter lavorare a favore di costruzione di una casa comune", ha concluso il cardinale.(ANSA)

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: