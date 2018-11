Brasile rinuncia a ospitare conferenza Onu sul clima COP 25

BRASILIA - Il governo del presidente brasiliano uscente, Michel Temer, ha deciso di ritirare la propria candidatura per ospitare la COP 25, la conferenza annuale sul clima dell'Onu, prevista per l'anno prossimo.

Alla base della decisione - ha reso noto Brasilia - la mancanza di risorse per organizzare l'evento e la priorità costituita dalla transizione di governo, che dal 1 gennaio 2019 passerà nelle mani del capo di Stato eletto, Jair Bolsonaro.

Quest'ultimo ha tra l'altro espresso riserve sulle attuali politiche di protezione ambientale e il suo futuro ministro degli Esteri, Ernesto Araújo, nei giorni scorsi ha non solo criticato l'"ideologia ambientalista" dominante, ma messo anche in discussione i cambiamenti climatici in corso.

L'ong Observatorio do Clima ha definito "deplorevole" ma non sorprendente la decisione, poiché in linea con il governo entrante.