A Venezia il Festival per la Terra per futuro sostenibile

(ANSA) - VENEZIA, 26 NOV - Saranno il Principe Alberto II di Monaco e Youba Sokona, vicepresidente del Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) dell'Onu a inaugurare la terza edizione del Festival per la Terra, una due giorni tra arte e scienza per un futuro più sostenibile organizzata dall'Università Ca' Foscari Venezia e MrB Art, in collaborazione con Prince Albert II Foundation e il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc). Grazie al Festival, oltre 20 interlocutori provenienti dal mondo dei media, della politica, dell'arte e della tecnologia si confronteranno sulle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici già in atto.



La cerimonia d'apertura si terrà a Ca' Foscari il 3 dicembre e sarà seguita dall'intervento del climatologo Nigel Tapper sull'importanza di costruire città globali più fresche e salubri come strumento di adattamento al cambiamento climatico. Tapper parteciperà anche al dibattito che seguirà alla proiezione del film "An inconvenient sequel" di Al Gore, alla cui realizzazione ha partecipato come consulente. Un altro film-documentario prodotto dal National Geographic e interpretato da Leonardo Di Caprio, "Before the Flood", contribuità a mettere in contesto il problema ambientale che stiamo vivendo, anche con il contributo di Marco Cattaneo, direttore della rivista National Geographic Italia, che parteciperà alla discussione sul documentario.



Tra i tanti protagonisti del Festival anche il metereologo Luca Mercalli, il Premio Goldman Rossano Ercolini, il Premio Pulitzer Daniel Fagin. I professori cafoscarini Carlo Barbante, Silvia Burini e Fabio Pranovi parteciperanno con conversazioni e presentazioni sul rapporto tra scienza ed arte. Oltre a Ca' Foscari, il Festival prevede incontri alla biblioteca CFZ-Cultural Flow Zone (Zattere), al Campus Scientifico di Mestre, al Museo di Storia Naturale di Venezia, all'Ateneo Veneto e al Giardino Botanico di Padova.