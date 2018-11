Per razzo europeo Vega 13/mo lancio consecutivo di successo

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Tredicesimo successo consecutivo per il lanciatore europeo Vega, che nella notte dalla base spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI-B, un satellite per l'osservazione terrestre costruito da Thales Alenia Space e Airbus per il regno del Marocco. Lo ha annunciato Avio, l'azienda italiana che nello stabilimento di Colleferro (Roma) costruisce Vega.



Il satellite Mohammed VI-B sarà utilizzato per attività di mappatura e ricognizione territoriale, per l'assistenza allo sviluppo regionale, la prevenzione e gestione dei disastri naturali e per il monitoraggio dei cambiamenti ambientali e della desertificazione. Insieme al gemello Mohammed VI - A, lanciato sempre da Vega il 7 novembre 2017, assicurerà inoltre la sorveglianza dei confini e delle coste.



"Vega continua a volare con successo", ha commentato a caldo Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio. Entrato in servizio nel 2012, il lanciatore è in grado di portare in orbita satelliti con massa fino a 1.500 chili. Nel 2019 la famiglia Vega si arricchirà di una nuova versione con migliori prestazioni denominata Vega C. Dal 2024 entrerà in attività Vega E, per il quale la scorsa settimana a Colleferro l'Avio ha testato con successo il prototipo del nuovo motore 'verde' dello stadio superiore M10, a ossigeno e metano liquidi. "Nel 2019 Vega lancerà il satellite canadese GHGSat-C1 per misurare i gas serra. Questo lancio - ha concluso Ranzo - dimostrerà la capacità di Vega di portare in orbita contemporaneamente decine di satelliti di piccole dimensioni".



(ANSA).





