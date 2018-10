Uragani: dopo Michael in Florida rischio tossine da alga

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - L'uragano Michael che sta flagellando gli Usa in queste ore potrebbe avere fra gli effetti negativi anche la dispersione sulla terraferma di un'alga tossica rossa che sta proliferando nei mari della Florida, con il rischio che produca i suoi effetti negativi sulle persone, prevalentemente problemi respiratori, su un territorio molto ampio. Lo affermano diversi esperti al sito di Bloomberg.



L'uragano ha toccato terra nelle Florida Panhandle, una striscia di terra nella parte nord occidentale dello stato, che ha visto negli ultimi giorni una grande concentrazione dell'alga Karenia Brevis, le cui tossine causano sintomi simili al gas lacrimogeno. Dall'acqua, afferma Larry Brand dell'Università di Miami, le alghe potrebbero finire sulle spiagge e poi ancora più all'interno. "La tempesta o le onde molto alte possono portare la 'marea rossa' sulla terraferma - spiega -. Le tossine potrebbero finire nell'aria e le persone potrebbero respirarle".



Le persone più a rischio sono quelle che già hanno problemi respiratori come l'asma. "E' la prima volta che abbiamo una marea rossa grave e un uragano allo stesso tempo - rileva Richard Price del Mote Marine Laboratory & Aquarium di Sarasota -, quindi è difficile predire l'effetto. Ma un rischio è che le onde trasformino le alghe in tossine nebulizzate. Le bollicine d'acqua sono una superficie eccellente, è un meccanismo efficiente per trasportare le tossine sulla terraferma".