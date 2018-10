Lunedì il 'manuale' dell'ONU anti riscaldamento globale

Sarà reso pubblico lunedì 8 alle 3 del mattino (ora italiana) il 'manuale' dell'ONU sulle misure che devono prendere gli stati membri per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali (l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi sul clima). Il "Sommario per i decisori politici" è un documento di 20 pagine che è stato approvato venerdì a Incheon, in Corea del Sud, dopo cinque giorni di trattative fra gli scienziati dell'IPCC, il Panel intergovernativo dell'ONU sul cambiamento climatico, e i rappresentanti dei 195 stati che hanno firmato l'Accordo di Parigi nel 2015.

Il Sommario nasce da tre anni di lavoro di 86 ricercatori di 39 paesi, che hanno esaminato 6.000 studi in materia, si sono confrontati con altri esperti e hanno valutato 40.000 osservazioni di questi. Gli studiosi hanno portato a Incheon un rapporto di 500 pagine, che è stato tradotto in un manuale di 20 pagine di misure da adottare, dopo una trattativa spesso accesa e a porte chiuse con i rappresentanti politici. Le difficoltà maggiori sembra siano venute dagli Stati Uniti di Trump, scettici sulle previsioni di riscaldamento, e dall'Arabia Saudita, massimo produttore di petrolio al mondo.

Da quanto è trapelato, il Sommario chiede di aumentare i tagli alle emissioni di CO2, di muoversi più rapidamente verso le energie rinnovabili, di puntare sull'economia circolare e ridurre il consumo di carne. Ma chiede anche di sviluppare tecnologie per le emissioni negative (dal piantare foreste allo stoccaggio di carbonio) per eliminare dall'atmosfera la CO2 presente.