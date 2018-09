California lancerà satellite per trovare emissioni gas serra

ROMA - "Lanceremo il nostro satellite, il nostro dannato satellite per capire dove è l'inquinamento e come farlo finire". Così il governatore della California, il democratico Jerry Brown, ha annunciato il lancio futuro da parte del suo stato di un satellite per rilevare le emissioni di gas serra. Brown (riferisce il sito politico.com) ha fatto l'annuncio al Global Climate Action di San Francisco, evento internazionale sul clima che si è svolto nei giorni scorsi.



Lo stato della California, ha spiegato il governatore, lavorerà con la società Planet Labs, con base a San Francisco, per lanciare un satellite in grado di individuare le emissioni climalteranti. A guidare il progetto sarà l'ente statale Air Resources Board (Consiglio delle risorse dell'aria), che si occupa delle innovazioni in materia di clima.



"In California - ha aggiunto Brown -, con la scienza sotto attacco (infatti siamo sotto attacco da parte di un sacco di gente, compreso Donald Trump), la minaccia del clima continua a crescere. Così, vogliamo sapere cosa diavolo sta avvenendo nel mondo, costantemente".



Il governatore nel suo annuncio ha richiamato una battuta che lui stesso aveva fatto due anni fa, commentando le voci di un taglio delle ricerche della Nasa sul clima da parte dell'amministrazione Trump. "Se Trump spegne i satelliti - aveva detto all'epoca Brown -, la California lancerà il suo dannato satellite". E poi aveva aggiunto: "Mi ricordo che nel 1978 proposi un satellite Landsat per la California. Mi chiamarono 'Governatore Raggio di Luna' (Governor Moonbeam) per quello".



Negli ultimi due anni il governo della California ha avuto scontri feroci col governo federale sulle materie ambientali, anche nei tribunali. Lo stato della West Coast sostiene politiche ecologiste e per le energie rinnovabili, e critica duramente le politiche di Trump a favore delle fonti fossili.