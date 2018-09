L'agricoltura può ridurre le emissioni di gas serra e rimanere economicamente redditizia. Sono le conclusioni del progetto Solmacc, che ha visto il coinvolgimento di agricoltori bio in Italia, Germania e Svezia.

Il progetto è stato finanziato dall'Ue nell'ambito del programma Life ed è durato 5 anni, in cui le aziende hanno sperimentato pratiche agricole agro-climatiche innovative su gestione dei nutrienti, rotazione delle colture, lavorazione del terreno e agro-forestazione.

In Italia il progetto ha visto la partecipazione di Aiab e il coinvolgimento di quattro aziende in Sicilia, Veneto, Lazio e Toscana. La descrizione delle procedure adottate e dei risultati è stata pubblicata in un manuale pratico e materiale video è stato postato sul sito web del progetto.