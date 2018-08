Inquinamento,New York taglia consumi elettrici degli edifici

(ANSA) - NEW YORK, 20 AGO - New York si muove per ridurre l'inquinamento. Una nuova proposta di legge in fase di elaborazione prende di mira gli edifici della città, la maggiore fonte di biossido di carbonio, e prevede l'obbligo che riducano il loro uso di energia del 20% entro il 2030. Un taglio destinato a salire fino al 60% entro il 2050. La riduzione dell'uso di energia, insieme all'aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili, potrebbe ridurre le emissioni della città dell'80%. I consumi elettrici e il riscaldamento rappresentano il 70% dell'inquinamento prodotto da New York, con gli edifici di lusso che giocano la parte del leone nell'inquinare. "Se vogliamo avere un impatto reale sul cambiamento climatico, è necessario partire dagli edifici", afferma Costa Constantinides, consigliera comunale responsabile del comitato per la tutela dell'ambiente.



La norma è ancora in via di definizione: se restasse così com'è rappresenterebbe una delle normative più stringenti a livello mondiale decise da una singola città. (ANSA).