Allarme clima, nel 2017 la CO2 a livelli record

Allarme clima. I gas a effetto serra nel 2017 hanno toccato nuovi livelli record nel mondo: la media di concentrazione di anidride carbonica sulla superficie terrestre è schizzata ai massimi storici, con il tasso di crescita di CO2 che "è quasi quadruplicato dagli anni 1960". La conferma arriva dal rapporto internazionale "State of the Climate" pubblicato dall'American Meteorological Society e redatto dall'Agenzia Usa per l'atmosfera e gli oceani (Noaa) con il contributo di 500 scienziati in 65 Paesi.



La concentrazione media di carbonio sulla superficie terrestre è arrivata a 405 parti per milione, che secondo la comunità internazionale è la cifra più alta degli ultimi 800mila anni. Il 2017, ha confermato lo studio giunto alla 28/a edizione, è stato il terzo anno più caldo - dopo il 2016 e il 2015 - registrato dal 1880 a oggi, cioè da quando sono disponibili i dati. L'anno scorso, spiegano gli esperti, è stato l'anno più rovente in assoluto se si considerano solo gli anni non contraddistinti dalla presenza di El Nino, il fenomeno naturale periodico che riscalda gli oceani e contribuisce all'aumento del termometro globale.