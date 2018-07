Incendi in nord California e caldo record in Germania

Uno degli incendi che sta devastando il nord della California si è intensificato la notte scorsa: una persona è morta e altre sono rimaste ustionate, tra cui alcuni vigili del fuoco. Alcune case sono bruciate ma gli abitanti si erano messi in salvo. Evacuato anche un ospedale. Lo riferisce, fra gli altri, la Cnn.

L'incendio divampato a nordest di Redding, capoluogo della Contea di Shasta, ha bruciato un'area boschiva di oltre 100 chilometri quadrati e sta ora muovendosi velocemente verso ovest. In Germania, invece, il picco record dei 38 gradi, la temperatura massima del 2018, è stato raggiunto a Colonia ma i meterologi si aspettano ulteriori aumenti per le prossime ore, fino a 39 gradi, secondo quanto riporta Bild.



L'allarme per le temperature rende più elevato il rischio di incendi.