Clima:studio Ong,banche sviluppo non in linea accordo Parigi

(ANSA) - BRUXELLES, 9 MAG - Le banche che finanziano progetti di sviluppo e cooperazione erogano ancora troppi fondi a petrolio e gas e non sono in linea con gli obiettivi dell'accordo sul clima di Parigi. Lo denuncia il think tank E3G, che ha presentato uno studio sul tema a Bonn, durante i lavori della conferenza sul clima che prepara la prossima Cop24 di Katowice.



Lo studio si focalizza sul rapporto tra i finanziamenti sostenibili legati all'energia a favore dei paesi in via di sviluppo e i finanziamenti a favore dei combustibili fossili.



Secondo la classifica stilata da E3G, la Banca europea degli investimenti (Bei) è al secondo posto per il sostegno a progetti di energia pulita, ma la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) occupa l'ultima piazza.(ANSA).