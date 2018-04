Da Bloomberg 4,5 mln dollari per accordo sul clima di Parigi

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il miliardario ed ex sindaco di New York Michael Bloomberg contribuirà di tasca propria, quest'anno, con un assegno da 4,5 milioni di dollari all'impegno finanziario degli Stati Uniti sull'accordo di Parigi sul Clima: lo ha detto lo stesso fondatore dell'omonima agenzia di stampa nel corso di un'intervista alla CBS.



Come è noto, il presidente americano Donald Trump ha deciso l'anno scorso di uscire dall'accordo di Parigi e, di conseguenza, gli Usa sono adesso l'unico Paese al mondo che si oppone a questa iniziativa.



Bloomberg da parte sua, si è augurato che entro l'anno prossimo Trump avrà cambiato idea. In un comunicato, la Bloomberg Philanthropies - l'organizzazione di beneficienza da lui fondata - ha reso noto che Bloomberg continuerà a finanziare l'accordo se gli Stati Uniti non faranno marcia indietro.(ANSA).