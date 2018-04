Pe approva target 2030 per emissioni agricoltura e foreste

BRUXELLES - Un nuovo target Ue per ridurre le emissioni di Co2 provenienti da agricoltura e trasporti del 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005 e nuove misure per aumentare il contributo all'azione per il clima delle attività forestali e della silvicoltura. Sono i contenuti di due regolamenti approvati martedì 17 dal Parlamento europeo, parti essenziali delle iniziative Ue per aggiornare la legislazione europea all'accordo di Parigi sul clima.

I due provvedimenti, insieme alla riforma del sistema di scambio delle quote di emissione (Ets), contribuiranno all'impegno Ue di ridurre le emissioni di almeno il 40% al 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il primo regolamento, sugli obiettivi per agricoltura, trasporti, edilizia e rifiuti, è stato approvato con 343 voti favorevoli, 172 contrari e 170 astensioni.

Per l'Italia lo sforzo di riduzione delle emissioni al 2030 sarà del 33% con riferimento ai livelli del 2005. Il regolamento per il taglio delle emissioni attraverso misure sull'uso dei suoli e delle foreste è stato adottato con 574 voti favorevoli, 79 contrari e 32 astensioni.