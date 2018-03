Elezioni, appello scienziati per clima firmato da partiti

ROMA - Un documento redatto da un gruppo di scienziati, in cui si chiede alle forze politiche di impegnarsi nella prossima legislatura per il clima e lo sviluppo sostenibile, è stato sottoscritto oggi da quasi tutti i partiti in gara per le elezioni. Il documento è stato redatto da un comitato spontaneo di ricercatori, "La Scienza al Voto", che si è formato in occasione di questa tornata elettorale per sensibilizzare le forze politiche sui temi ambientali.



L'accordo pre-elettorale multipartisan (il primo nel suo genere, secondo i promotori) impegna i firmatari su 4 punti: adottare politiche per la decarbonizzazione (anche con misure fiscali), applicare l'Accordo di Parigi sul clima attraverso una adeguata strategia energetica, aumentare la cooperazione allo sviluppo e la lotta alla desertificazione nei paesi a rischio migrazione, avviare un piano di informazione e formazione della popolazione sui cambiamenti climatici.



A sottoscrivere il documento sono stati Paolo Arrigoni (Lega), Michele Governatore (+Europa), Stefano Mazzetti (Pd), Grammenos Mastrojeni (Insieme), Fabio Rampelli (Fdi), Paola Natalicchio (LeU) e Michela Bechis (Potere al Popolo).



Del Comitato La Scienza al Voto fanno parte fra gli altri ingegneri, economisti, urbanisti, agronomi, meteorologi. "Il documento identifica le principali criticità ambientali, individua le possibili soluzioni e le declina in rapporto ai temi principali della campagna elettorale, dal lavoro all'immigrazione - spiega il coordinatore del Comitato scientifico, Antonello Pasini -. Abbiamo visto che i temi dell'ambiente sono presenti nei programmi dei partiti più di quello che sembra. Si può quindi arrivare ad un programma comune fra le varie forze su queste materie".