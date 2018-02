Ambiente: Galletti, Bologna capitale lotta cambiamenti clima

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - "Bologna è sempre di più la capitale europea della lotta ai cambiamenti climatici. Abbiamo ottenuto qui il G7 Ambiente, abbiamo portato il Centro dati meteo a livello europeo. Saremo sede del centro meteo italiano e oggi portiamo i maggiori scienziati del mondo che studiano i cambiamenti climatici da 30 anni". Così il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, parlando di 'All4thegreem - Mobilizing climate science' serie di appuntamenti per celebrare il trentesimo anniversario dell'Ipcc, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. L'Ipcc, ha ricordato Galletti "E' un'organizzazione che fa capo all'Onu ed ha il compito di dare il supporto scientifico a tutti i lavori che riguardano la lotta ai cambiamenti climatici a partire dal grande accordo di Parigi che è stato fatto sulla base dei dati scientifici forniti da Ipcc. E' per noi un grande onore ospitarli qui ed è soprattutto in percorso che abbiamo iniziato e che spero che non si disperda". (ANSA).