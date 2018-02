La siccità non dà tregua alla California, Sud più a rischio

(ANSA-AP) - ROMA, 02 FEB - La siccità non è un capitolo archiviato per la California: oltre il 40% del territorio già si trova in condizioni di aridità classificate come "moderate", in netto aumento rispetto al 13% registrato la settimana scorsa.



Risultano "gravi" le condizioni delle contee meridionali di Santa Barbara, Ventura e Los Angeles, che ospitano circa un quarto della popolazione dello Stato. L'allerta arriva dall'ultimo bollettino settimanale dello US Drought Monitor, sistema nazionale preposto al monitoraggio della siccità.



I dati preoccupano gli esperti anche perché si aggiungono a quelli rilevati dagli scienziati sulla Sierra Nevada: il manto nevoso attuale, che è una riserva vitale di acqua per milioni di californiani, è pari a meno di un terzo del livello normale per questo periodo.



A Los Angeles e dintorni si è verificato un solo significativo temporale in quasi un anno, mentre a dicembre nelle contee di Ventura e Santa Barbara la mancanza di pioggia e la vegetazione secca hanno alimentato uno dei maggiori incendi mai verificatisi nello Stato. E quando sono finalmente arrivate le piogge il terreno arido si è trasformato in colate di fango che hanno provocato danni e vittime.(ANSA-AP).