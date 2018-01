Clima: Nasa e Noaa, ultimo triennio il più caldo dal 1880

Il 2017 è stato per la Terra il secondo anno più caldo dal 1880, cioè da quando si ha disponibilità di dati. A dirlo è la Nasa, secondo cui la temperatura si è attestata a 0.90 gradi centigradi sopra la media, battuta solo dal 2016 con 0.99 gradi, mentre il 2015 ha fatto registrare un + 0,86 gradi.



La Nasa sta presentando i risultati insieme alla Noaa, l'agenzia statunitense che si occupa di meteorologia. Secondo quest'ultima, invece, il 2017 è stato il terzo anno più caldo, con 0,84 gradi centigradi in più rispetto alla media del XX secolo, superato dal 2016 e dal 2015.



Le due agenzie governative degli Stati Uniti usano metodologie diverse per calcolare la temperatura globale. Entrambe concordano che l'ultimo quadriennio sia stato il periodo più caldo del Pianeta negli ultimi 138 anni. Nel 2017, evidenziano gli scienziati, la temperatura non è stata influenzata dal Nino, il fenomeno naturale periodico che riscalda le acque del Pacifico tropicale e che aveva contribuito in parte a far innalzare il termometro nel 2015 e nel 2016.