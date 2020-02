Come prendersi cura di un gatto in casa, la guida dell'Enpa

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Cosa fare prima dell'arrivo di un gattino in casa? Cosa dobbiamo sapere per prenderci cura di lui? Come capire cosa ci vuole comunicare? In occasione della Giornata nazionale del gatto, il 17 febbraio, l'Ente nazionale protezione animali pubblica una piccola guida pratica gratuita per accoglierlo e per imparare a prendersene cura, e per esempio occuparsi della preparazione della casa, delle sterilizzazioni, dei vaccini, dell'igiene, della comunicazione, dei viaggi, della socializzazione. La guida, 'Adotta un gatto', intende essere "uno strumento per tutti per rispondere a tante domande che insorgono quando una famiglia decide di accogliere un gatto. In questa piccola guida gratuita - viene spiegato - troverete tutto sulle modalità e i tempi di sterilizzazione, vaccini, sverminazione, viaggi, ma anche qualche informazione per imparare a comunicare con i nostri amici a quattro zampe".



"Come ci ha ricordato l'Eurispes con il Rapporto Italia 2020 - afferma Marco Bravi, presidente Consiglio nazionale Enpa e responsabile comunicazione - quasi un italiano su tre ha un gatto. Questa festa ci è sembrata quindi l'occasione giusta per mettere a disposizione di tutti uno strumento di informazione gratuita per aiutare gli amanti dei gatti a prendersi cura loro al meglio, con ancora più cognizione di causa".(ANSA).