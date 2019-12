Orche a Genova, Guardia costiera testimonia morte cucciolo

(ANSA) - GENOVA - Ora ad avvalorare la tesi degli studiosi che il cucciolo di orca sia morto c'è anche una foto aerea scattata dalla Guardia Costiera. Da una settimana un gruppo di questi mammiferi, quattro adulti e un cucciolo, staziona all'imboccatura del porto di Genova Voltri.

Dopo l'iniziale sorpresa e la curiosità, gli studiosi hanno accertato che il gruppo stazionava in quello specchio di mare per aiutare una femmina il cui cucciolo era in difficoltà.



Gli esperti avevano notato che la madre lo sosteneva in superficie per cercare di farlo respirare ed hanno notato che il cucciolo non dava segnali di vita. Questa mattina i militari della Guardia costiera a bordo di un elicottero decollato dalla base di Sarzana hanno filmato il cucciolo senza vita sostenuto dalla madre. E' possibile che il branco resti a Genova fino a quando la femmina esausta abbandoni il cucciolo destinandolo allo spiaggiamento.