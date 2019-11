'Metti i nonni nella foto', concorso sull'amore per animali

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Metti i nonni nella foto", un concorso sui generis che premia l'amore che nonni e nipoti condividono per gli animali. A proporlo è l'Asta, Associazione Salute e Tutela degli Animali. Per partecipare al concorso c'è tempo fino al 12 dicembre, basta inviare alla pagina Facebook dell'Asta o all'indirizzo astaonlus@gmail.com uno scatto con i nonni in compagnia di un amico a 4 zampe.



Nella valutazione la giuria terrà in considerazione non tanto la qualità dell'immagine, quanto il valore espressivo ed emotivo dei protagonisti. Verrà assegnato un punteggio più alto alle foto scattate dai nipoti più piccoli sensibili al rapporto anziani e animali. La premiazione avverrà domenica 15 dicembre, a Roma. Durante la giornata verranno esposte in una mostra le foto più belle e significative del concorso. Per tutti gli anziani che parteciperanno alla festa del 15 dicembre è previsto poi il dono di una scatola ricca di tante sorprese utili per i loro animali. Un'occasione per ricordare anche il progetto "Dopo di me" che vuole tutelare per sempre il rapporto anziano e pet con una serie di iniziative, promosse dall'Asta, che siano di aiuto per una convivenza serena e per dare garanzie per "il dopo", quando il padrone non ci sarà più.



Durante la giornata saranno presentate anche le adozioni del cuore: animali più bisognosi che faticano ad essere scelti ed hanno bisogno di una famiglia speciale che li ami per sempre.(ANSA).