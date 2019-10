Maxi tartaruga Caretta torna in mare, rilascio a Riccione

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - È tornata in mare dopo un mese di cure la tartaruga Golia, una Caretta caretta, rilasciata a Riccione dai volontari del centro di recupero di Cetacea onlus.



Golia è un maschio adulto di maxi dimensioni, il suo carapace misura 82 centimetri ed è l'esemplare più grande mai curato dall'associazione romagnola in oltre 30 anni di attività.



Golia era stato recuperato un mese fa a Cesenatico dopo una cattura accidentale nelle reti a strascico di un motopeschereccio. Ora è tornato in mare ma non sarà mai più 'solo': sul carapace sono stati posizionati due trasmettitori satellitari che permetteranno ai ricercatori di 'Medturtles', progetto europeo partito a settembre di cui Fondazione Cetacea, di studiarne le abitudini e le migrazioni attraverso il mare 'europeo' per eccellenza. Scopo del progetto è proprio quello di mettere in collegamento centri di recupero e di ricerca sulle tartarughe lungo tutte le sponde del Mediterraneo.



Il rilascio di Golia è avvenuto al termine della presentazione di due progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, 'Diritti e doveri della cittadinanza europea nella sfida al cambiamento climatico' del Comune di Misano Adriatico e 'L'EU e il mare: una nuova narrazione per rafforzare la cittadinanza europea' della Fondazione Cetacea.(ANSA).