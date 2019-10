Tartaruga marina in difficoltà recuperata al largo di Genova

La motovedetta 311 della Capitaneria di porto ha recuperato a 5 km dalla diga foranea del porto di Genova una tartaruga della specie Caretta-Caretta in evidente stato di difficoltà. La tartaruga, chiamata 'Trecentina' dall'equipaggio della motovedetta è stata trasportata all'Acquario di Genova dove le saranno prestate le cure dal veterinario competente per permettere, in futuro, il rilascio dell'animale nell'ambiente marino.

A segnalare la presenza della tartaruga è stato un diportista. La Capitaneria rinnova l'invito a indicare eventi particolari e eventuali comportamenti illeciti alla guardia costiera, contattabile tutti i giorni, 24 ore su 24, al numero telefonico della sala operativa.