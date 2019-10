Francobolli da bird-watcher per l'emissione Europa

Taglio ambientalista ed ornitologico quest'anno per la consueta emissione filatelica dedicata all'Europa. Le amministrazioni partecipanti avevano deciso infatti di dedicare i francobolli del 2019 ad uccelli tipici di ciascun paese e per l'Italia sono stati scelti il cardellino e la rara aquila del Bonelli (entrambi protetti da norme europee e nazionali).

Il bollettino illustrativo dell'emissione dei due francobolli italiani (validi per la posta ordinaria) e' stato redatto dal presidente della LIPU - Birdlife Italia, Aldo Verner, che ne ha brevemente ricordato le caratteristiche.

Conosciutissimo e amato per i suoi colori, il cardellino e' tra le specie piu' allevate in cattivita', il che - purtroppo - puo' anche portare a pratiche illegali, come ricorda Verner.

L'Aquila del Bonelli e' un rapace che vive ormai solamente in zone remote della Sicilia, con una popolazione che non supera le 40 coppie.



Nel primo francobollo vengono raffigurati due cardellini poggiati sui fusti di una pianta di cardo fiorito, mentre nel secondo compaiono due aquile di Bonelli, una posta su una roccia e l'altra in volo spiega la Lipu nel rilevare che queste due specie "condividono il destino comune di essere vittime di comportamenti illegali operati dai bracconieri. Il cardellino subisce il furto dei pulcini al nido, poi allevati in gabbia o venduti illegalmente, una pratica ancora diffusa in Italia, in particolare in Campania e in Sicilia e storicamente combattuta dalla Lipu, con le forze dell'ordine e altre associazioni. L'aquila di Bonelli, un rapace dall'apertura alare di oltre un metro e mezzo, vive ormai solamente in alcune zone remote della Sicilia e conta su appena 40 coppie. Una specie a grave rischio, dunque, per la tutela della quale la Lipu partecipa da anni alla sorveglianza dei nidi, insieme al Gruppo tutela rapaci in Sicilia, per prevenire il bracconaggio, garantendo, ad oggi, l'involo di oltre 150 giovani aquile".

"Abbiamo affiancato Poste italiane e il ministero dello Sviluppo economico in questa felicissima iniziativa, culturale e di sensibilizzazione, che cade nell'anno del 40/o compleanno della Direttiva 'Uccelli', la 'legge madre' europea per la protezione degli uccelli selvatici" ha detto Danilo Selvaggi, direttore generale della Lipu-BirdLife Italia.