Gamma Honda in Usa, quante 'furbate' per coccolare i cani

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Da sempre Honda presta attenzione, nel mercato nordamericano, alle esigenze dei clienti che scelgono gli utility vehicle e pick-up della Casa nipponica e che sono anche proprietari di cani. Con un video diffuso su youtube (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xRF4GGexyGo) Honda ha mostrato in dettaglio tutte le soluzioni - e in alcuni casi delle vere 'furbate' - che permettono non solo di far viaggiare nel miglior modo possibile gli amici a quattro zampe nei vari modelli della gamma, ma che offrono anche soluzioni dedicate espressamente al comfort dei cani, magari partendo da soluzioni e tecnologie create per gli umani. E' il caso della vasca per il bagnetto del quattro zampe, integrata sotto al pianale di carico del pick-up Ridgeline: sfruttando il contenitore per trasportare ghiaccio e lattine di birra - un classico nel tempo libero degli americani - è possibile ripulire dal fango e dalla polvere il cane, anche di taglia grande, e scaricare poi l'acqua e lo shampoo.



Altra 'furbata' è il sistema di controllo del vano passeggeri ideato per sorvegliare i bambini seduti sugli appositi seggiolini, che si trasforma - sempre attraverso il display di bordo - in una telecamera dedicata al controllo dei cani sistemati sulla fila posteriore e trattenuti con gli appositi sistemi da collegare alle cinture di sicurezza.



Sempre utilizzando l'impianto di infotainment di diversi modelli Honda, come l'HR-V e il Passport (nome Usa del CR-V europeo), e in particolare la funzione 'Cabin Talk' (parla in cabina) il guidatore può rivolgersi attraverso il microfono del Bluetooth e gli altoparlanti ai propri amici a quattro zampe.



Tra le funzioni presenti nei vari modelli Honda 'pet friendely' ci sono anche i sedili riscaldati, per provare lo stesso tepore che in casa si trova nella zona dell'asciugatrice, o ancora i sedili 'allontanabili' che permettono di far viaggiare sulla seconda fila amici a quattro zampe che non hanno rapporti idilliaci, come un cane e un gatto. Ma l'accessorio più gettonato dai proprietari di Honda e di animali è l'aspirapolvere di cui può essere dotata la monovolume Odyssey.



