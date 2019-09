Muore Panda nello zoo in Thailandia, Cina invia esperti

Un panda dato in prestito dalla Cina alla Thailandia nel 2003, Chuang Chuang, è morto improvvisamente nello zoo di Chiang Mai (nord) e Pechino ha deciso di inviare una squadra di esperti per indagare sulle cause del decesso.



Secondo quanto riporta la Bbc online, Chuang Chuang aveva 19 anni ed era molto popolare nel Paese, soprattutto per via dei vani tentativi compiuti negli anni dallo zoo per farlo accoppiare con la sua compagna, Lin Hui.



La sua morte ha causato una sorta di rivolta sui social cinesi, dove molti utenti hanno accusato la Thailandia di non prendersi cura dell'animale in modo adeguato e altri hanno chiesto che Lin Hui venga restituita alla Cina.



I panda sono nativi della Cina e Pechino li dà in prestito per rafforzare i suoi rapporti diplomatici con i Paesi in giro per il mondo. Questi animali vivono in genere dai 25 ai 30 anni in cattività e sono classificati come "vulnerabili" dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.



Secondo l'agenzia di stampa cinese Xinhua ci sarà un'inchiesta per determinare le cause della morte di Chuang Chuang ed esperti del Centro cinese per la conservazione e la ricerca si recheranno a Chiang Mai per affiancare i loro colleghi thailandesi.(ANSA).