Cani maltrattati e malnutriti, una denunciata nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - I carabinieri forestali del nucleo CITES di Napoli hanno individuato all'interno di una residenza di Giugliano in Campania alcuni cani detenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie. Con la collaborazione di personale medico veterinario dell'ASL Napoli 2 Nord, i militari hanno riscontrato che due pitbull e un meticcio non fossero registrati all'anagrafe canina e che fossero sporchi, malnutriti e legati con catene così corte da non consentire movimenti.



Circondati dai loro stessi escrementi, gli animali vivevano tra erbacce e arbusti infestanti.



A finire nei guai una 48enne incensurata del posto, denunciata dai carabinieri per maltrattamento di animali. I cani sono stati sequestrati, registrati all'anagrafe con l'impianto dei previsti chip e affidati alle cure di un canile di Giugliano. (ANSA).