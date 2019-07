Tartaruga Caretta nidifica in spiaggia Baia Flaminia Pesaro

(ANSA) - PESARO, 30 LUG - Una tartaruga Caretta Caretta ha nidificato a Baia Flaminia a Pesaro. Sergio Pari, presidente della Fondazione Cetacea. parla di "un straordinario: questa notte una tartaruga Caretta Caretta si è avvicinata alla battigia di Baia Flaminia e ha deposto le uova. Capita raramente, è stata una magnifica sorpresa. Evidentemente si è sentita sicura, è dal punto di vista ambientale, un evento unico". Si trova nella spiaggia libera dopo lo stabilimento dei vigili del fuoco, davanti all'hotel Flaminio. L'area è recintata. L'assessore Heidi Morotti sta predisponendo insieme all'ufficio Ambiente un'ordinanza di interdizione della zona transennata, per 60 giorni. L'obiettivo è non interferire con la nascita delle piccole tartarughe. Ci si può avvicinare ma non oltrepassando le limitazioni. "Ora noi tutti dobbiamo fare in modo - aggiunge Pari- che ci sia una percezione di sicurezza perché si inneschi un processo che porti le tartarughe a tornare La tartaruga è probabilmente nata 30-40 anni fa a Pesaro e si è ricordata".



"L'evento può innescare un processo virtuoso seguita -, la stessa tartaruga o le tartarughe femmine possono tornare già dal prossimo anno a nidificare". "Una bellissima notizia, ora la comunità deve proteggere quelle uova, dobbiamo essere protettivi non distruttivi" è l'appello di Antonello Delle Noci, assessore alla Gestione. Secondo Pari "tra 50 giorni circa potremmo vedere tartarughe appena nate andare in mare". Sul luogo sono presenti una volontaria della Fondazione Cetacea e personale della Capitaneria di Porto, prevista l'organizzazione di turni di sorveglianza, per candidarsi telefonare al 348 8594478.