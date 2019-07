(ANSA) - FIRENZE, 29 LUG - La polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze ha catturato nei giorni scorsi nei dintorni di Firenze, in zone abitate, diciotto cinghiali, undici dei quali nell'area ospedaliera di Careggi. E' quanto si spiega in una nota della Città metropolitana di Firenze.



Si tratta, si spiega, di "un'attività di trappolaggio in chiave di prevenzione danni da parte di ungulati".(ANSA).