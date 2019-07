Caretta Caretta depone 81 uova su spiaggia del Tarantino

Una tartaruga Caretta Caretta ha deposto 81 uova sulla spiaggia di Trullo di Mare, nella marina di Torricella (Taranto), a pochi metri dalla riva. A fare la scoperta, la notte tra sabato e domenica, un bagnante.



Subito è stato avvisato il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Policoro, e nel giro di poche ore, alcuni esperti e volontari hanno raggiunto la spiaggia. Erano le 2 di notte, spiega il Wwf in una nota, e la tartaruga aveva appena chiuso il suo nido e si stava allontanando, ma c'era una tempesta marina in atto e le uova erano a pochi metri dalla battigia.



Il biologo marino Gianluca Cirelli, insieme al sindaco di Torricella Michele Schifone, e a volontari del WWF Taranto si è reso conto che il nido doveva essere subito spostato e messo in sicurezza. "Dopo sei ore di lavoro, tutte e 81 le uova - sottolinea Cirelli, del Centro di Recupero Tartarughe Marine del Wwf di Policoro - sono state traslocate all'interno di un nuovo nido, creato a circa 20 metri dalla battigia.