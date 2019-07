Orso M49: Lav, senza radiocollare non è riconoscibile

"L'orso M49, senza il radio collare che gli è stato tolto al momento dello cattura tre notti fa, non presenta segni distintivi certi, come confermato dal report della Provincia alla base dell'ordinanza di cattura del primo luglio. Come faranno, allora, a distinguere lui dagli altri orsi?", si chiede la Lega anti vivisezione (Lav) in una nota.



"Dopo il tentativo di cattura, a M49 è stato inspiegabilmente tolto il radio collare che ne consentiva l'identificazione, è quindi senza radiomarcaggio. Ma - osserva la Lav - la Provincia di Trento ritiene di averlo individuato, almeno fino a ieri mattina, attraverso le foto-trappole.

La stessa Provincia, tuttavia, appena qualche mese fa, nel suo 'Rapporto tecnico sulle situazioni problematiche determinate dall'orso denominato M49', affermava che l'orso 'non presentava segni distintivi certi prima del radiomarcaggio'". "Visto che non tutti gli orsi in Provincia di Trento sono radiocollarati, è ragionevole pensare che sia altissima la probabilità che si catturi, o addirittura si uccida, sprofondando nella violazione del Codice penale, un altro orso diverso da M49", conclude la Lav.