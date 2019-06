'Salviamo i macachi di Torino', petizione Lav contro ateneo

'Salviamo i macachi di Torino!'. E' il titolo di una petizione che la Lav ha lanciato su change.org per chiedere al ministro della Salute Giulia Grillo "di interrompere immediatamente la sperimentazione 'Lightup - Turning the cortically blind brain to see' dell'Università di Torino. Prevede che sei macachi vengano "operati e resi ciechi per studi su deficit visivi nell'essere umano", si legge nella petizione che ha già raccolto quasi 12mila firme. "L'intervento al cervello - accusa la Lav - molto invasivo e doloroso, si svolgerà in autunno e l'intera sperimentazione durerà 5 anni. Per fermarla dobbiamo agire, subito!". Pronta la replica dell'Università. "Gli animali non verranno resi ciechi, sarà invece prodotta una macchia cieca, circoscritta e limitata", spiega l'ateneo, secondo cui l'operazione "ha un impatto minimo".

Sul tema interviene anche la politica. A chiedere di sospendere la sperimentazione sono le consigliere M5s di Regione e Comune Francesca Frediani e Chiara Giacosa, che hanno già firmato la petizione. "La Regione Piemonte - ricordano - ha già scelto da che parte stare con una legge sulla sperimentazione animale e anche il Comune promuove metodi alternativi alla sperimentazione animale. Questa iniziativa dell'Università porta indietro le lancette dell'orologio". (ANSA).