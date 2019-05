Recuperato un cucciolo di orso in stato di deperimento

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Un cucciolo di orso, di circa 5 mesi di età, privo di madre, è stato recuperato dal servizio foreste e fauna nei pressi del lago di Molveno in stato di deperimento. Se si realizzeranno le condizioni sarà rilasciato nuovamente in natura. Ciò - informa la Provincia di Trento - in conformità alle linee guida redatte dall'amministrazione provinciale con il contributo di Ispra.



La settimana scorsa il cucciolo era stato avvistato diverse volte, sempre solo ma in buono stato di salute, in valle dei Laghi; la sua prolungata permanenza nelle immediate vicinanze di arterie ad alto traffico ha reso necessario un primo intervento di spostamento dell'animale in zona più sicura. Dopo pochi giorni l'orsetto ha però ricominciato a frequentare assiduamente zone antropizzate, mostrando questa volta uno stato di deperimento. L'ipotesi più probabile è che la madre sia stata costretta ad abbandonare il cucciolo dall'intervento di qualche maschio, ma non vi sono elementi per escludere altre cause.





