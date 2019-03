Messico, mini-cetaceo vaquita a rischio estinzione da giugno

CITTA' DEL MESSICO - La 'Vaquita', la più piccola specie di cetacei del mondo che si trova ormai solo nel Golfo di California, potrebbe estinguersi nel giro di pochi mesi, probabilmente già a giugno. Lo sostiene Jorge Urbán Ramírez, ricercatore messicano che ha appena partecipato ad una Conferenza internazionale per cercare di salvare questo mammifero che assomiglia per le sue dimensioni ad un delfino.



Le 'vaquitas', letteralmente 'piccole mucche', sono cetacei che misurano circa quattro metri di lunghezza e raggiungono i 90 chili di peso.



Ramírez, che è ricercatore dell'Università autonoma della Baja California, ha assicurato ne restano solo fra sei e 22 esemplari. E' "molto probabile", ha detto, che a causa della stagione di pesca illegale appena iniziata, l'estinzione potrebbe avvenire già a giugno".



Questo piccolo cetaceo è vittima della pesca senza quartiere che viene fatta nel Golfo di California ad un pesce conosciuto come Totoaba, ricercato soprattutto per il valore che ha la sua vescica natatoria che, in Cina, viene ricercata per le sue presunte qualità curative.



L'esperto si è rammaricato che "fino ad ora la posizione del governo messicano è stata di non fare nulla fino a che il problema non esiste più".