Dall'orto agli animali esotici, al via fiera Verdi Passioni

Dall'orto e giardino agli animali esotici e da compagnia: weekend all'insegna della natura a Modena con 'Verdi Passioni', fiera dedicata all'hobby del giardinaggio, al décor e agli animali. Quasi 200 espositori danno vita il 2 e 3 marzo a ModenaFiere a un salone interattivo che coinvolge i visitatori con incontri gratuiti e workshop sulle tecniche di giardinaggio, agricoltura e cura degli spazi verdi.



Un intero padiglione è riservato agli animali esotici e da compagnia: ad 'Animali dal Mondo', in collaborazione e con la presenza dell'Associazione Benessere Animale, veterinari, associazioni e volontari sono a disposizione per assistenza nella scelta, nell'educazione e nella cura degli animali domestici. In mostra ci sono conigli, serpenti, iguane, tartarughe, uccelli, cincillà, furetti, pesci e insetti, e ogni specie animale rara e curiosa. In fiera sarà presente una clinica veterinaria a disposizione del pubblico e di associazioni e volontari per fornire informazioni e assistenza nella scelta, nell'educazione e nella cura degli animali.(ANSA).