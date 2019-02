Cavalli a Roma, alla Fiera il mondo dell'equitazione

I cavalli, il loro mondo, ma anche tanta natura. La nuova edizione di Cavalli a Roma, che si inaugura il 15 febbraio alla Fiera di Roma, quest'anno ha preparato, per tutti i suoi visitatori, un programma pieno di esperienze per unire la passione per questi splendidi animali e quella per la natura.



L'evento è organizzato per il secondo anno consecutivo dalla società Ad Maiora IR, guidata da Irene Castelli e ha il patrocinio del MIPAAFT, del CONI e della FISE. Altri importanti partner sono Fieracavalli di Verona, il Policlinico Agostino Gemelli, la Camera di Commercio e la Fiera di Roma.



Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, nel suo messaggio per l'apertura dell'evento ha ricordato che il governo ha "accelerato le procedure per il pagamento dei premi al traguardo e delle provvidenze agli allevatori, in quanto era doveroso risolvere la situazione dei ritardi, che erano diventati insostenibili per chi crede ed investe in questo settore. L'altro obiettivo raggiunto è stato quello di scongiurare il blocco dell'ippica dipendente dalla situazione contrattuale delle società di corse, creata dal decreto di classificazione degli ippodromi".



"Il nostro impegno per il 2019 - ha aggiunto Centinaio - è riformare il decreto Castiglione del 2016, intervenendo soprattutto su quei fattori che ne hanno precluso l'attuazione.



"I padiglioni della Fiera di Roma faranno da cornice ad una manifestazione che nel corso degli anni ha saputo diventare un vero e proprio punto di riferimento per l'intero settore proponendo continue novità", ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Per il presidente della Fise, Marco Di Paola, l'evento romano è "un'iniziativa affascinante, cui la Federazione guarda con attenzione, perché il nostro è ormai diventato un vero e proprio stile di vita".