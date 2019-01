Asti, diventa obbligo lavare la pipì dei cani in strada

ASTI - Aumentano controlli e sanzioni ad Asti sui proprietari di cani che sporcano il suolo pubblico. Non solo paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni, "da esibire alla polizia municipale", ma anche l'acqua per il lavaggio delle urine diventa obbligatoria, altrimenti scattano sanzioni da 25 a 500 euro. Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Maurizio Rasero "per preservare igiene e decoro dei luoghi".



"Tale provvedimento - spiega il primo cittadino - è stato adottato poiché la mancata rimozione delle deiezioni animali e la relativa pulizia del suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati ai pedoni, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago dei cittadini, oltre a costituire un atto di maleducazione e di inciviltà, possono comportare rischi per la salute della popolazione, soprattutto per le fasce più esposte". In diverse zone della città sono stati collocati cestini appositi.