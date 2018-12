Wwf, scandaloso che Giappone continui caccia alle balene

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "E' scandaloso che nel 2018 il Giappone - che minaccia di uscire dalla IWC (International Whale Commission, Commissione baleniera internazionale, n.d.r.) - manifesti la volontà di continuare la caccia alla balena, massacro anacronistico e senza alcuna giustificazione - se non una subcultura dura a morire -, che rischia di portare verso l'estinzione due specie come la balenottera comune (a rischio) e quella minore (in declino)". Lo scrive in una nota il WWF.



"Si tratta delle specie più cacciate al mondo - continua il WWF -. Oggi è una caccia che non ha più senso, non è giustificata da esigenze alimentari e la "ricerca scientifica" che per 30 anni il Giappone ha portato avanti come giustificazione è palesemente una ridicola scappatoia. L'anno scorso ben 330 balenottere minori sono state massacrate in Antartide, eppure i sondaggi ci dicono che appena l'11% dei giapponesi consuma ancora carne di balena e si dice favorevole a questa attività. Uno schiacciante 90% non vuole più saperne".



