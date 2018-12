Nuovo anfibio chiamato come Trump, mette la testa sottoterra

Un nuovo anfibio cieco e scavatore, che vive prevalentemente sottoterra, è stato chiamato come Donald Trump da un uomo che ha sborsato 25mila dollari per avere il diritto di battezzarlo, così da stigmatizzare la posizione del presidente americano sul cambiamento climatico.



Aidan Bell, a capo dell'azienda di materiali sostenibili per costruzioni EnviroBuild, ha partecipato a un'asta per dare i nomi alle nuove specie della foresta pluviale, con il ricavato che serve alla protezione delle specie.



L'uomo ha scelto un anfibio panamense che scava mettendo la testa sottoterra, "come fa Trump per evitare il consesso scientifico sul cambiamento climatico causato dagli esseri umani, e per nominare diversi lobbisti del settore energetico all'Agenzia per l'ambiente", scrive Bell sul blog della sua azienda, dove pubblica anche una foto ritoccata dell'animale con i capelli alla Trump.



L'anfibio, della famiglia dei cecilidi, ha occhi rudimentali che possono solo distinguere luce e buio, prosegue Bell evidenziando un altro parallelismo: "Trump, capace di vedere il mondo solo in bianco e nero, ha affermato che il cambiamento climatico è una bufala cinese".